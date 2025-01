Überraschung: Österreichs Trainer des Jahres nimmt den Hut

WM-Titel, EM-Gold, nicht zuletzt zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris – die österreichischen Kletterer feierten in den letzten Jahren einen Gipfelsieg nach dem anderen. Einer der Väter der Erfolge von Jessica Pilz und Jakob Schubert war Kilian Fischhuber , der seit 2019 als umsichtiger Nationalcoach fungierte und im vergangenen Jahr sogar zu Österreichs Trainer des Jahres gewählt wurde.

Im Sommer legt der Niederösterreicher sein Amt nieder. Der 41-Jährige will in Zukunft als Lehrer arbeiten und sich vermehrt der Familie widmen. „Um derart erfolgreich zu sein, wie wir es in den letzten Jahren waren, muss man viel investieren. Das ist für mich nicht mehr möglich“, erklärt er. Jakob Schubert bedauert den Verlust von Fischhuber. „Er war ein wichtiger Wegbegleiter für mich.“