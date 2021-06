Kletter-Weltcup-Siege von Schubert und Ernst

Schubert, der mit dem sechsten Sieg im sechsten Bewerb den Weltrekord von Alexandre Chabot (FRA) von 2002 einstellte, könnte bereits beim nächsten Weltcup in Jordanien den Gesamtweltcupsieg fixieren.

Nach dem Halbfinale noch auf Rang vier, kletterte Schubert im Finale am weitesten hoch und sicherte sich den Sieg vor Sachi Amma. Der Vize-Weltmeister aus Tirol führt vor den Bewerben in Amann am 20. und 21. Oktober mit dem Punktemaximum von 600 Punkten klar vor dem Japaner (415) und dem spanischen Weltmeister Julian Ramon Puigblanque (381). Junioren-Europameister Mario Lechner landete in Colorado auf Rang zehn.

Ernst feierte in den USA ihren ersten Weltcupsieg seit September 2009. Das einstige "Wunderkind" der Kletter-Szene war in den vergangenen beiden Jahren von Verletzungen geplagt. Erst im Frühjahr setzte die 18-Jährige ein Bänderriss im Sprunggelenk außer Gefecht. Teamkollegin Angela Eiter kletterte durch eine Verkühlung geschwächt auf dem fünften Platz. In der Gesamtwertung ist die dreifache Weltmeisterin als beste Österreicherin Vierte.

Weltcup-Ergebnisse Vorstieg in Boulder/ Colorado vom Sonntag: Herren: 1. Jakob Schubert (AUT) - 2. Sachi Amma (JPN) - 3. Romain Desgranges (FRA). Weiter: 10. Mario Lechner (AUT). Weltcupstand (6/10): 1. Schubert 600 Punkte - 2. Amma 415 - 3. Ramon Julian Puigblanque ( ESP) 381. Weiter: 9. Lechner 197

Damen: 1. Johanna Ernst (AUT) - 2. Mina Markovic (SLO) - 3. Momoka Oda (JPN). Weiter: 5. Angela Eiter (AUT) - 9. Christine Schranz (AUT) - 14. Katharina Posch (AUT) - 17. Katharina Saurwein (AUT). Weltcupstand (6/10): 1. Markovic 490 - 2. Jain Kim (KOR) 400 - 3. Maja Vidmar (SLO) 326 - 4. Eiter 271 - 5. Posch 248 - 6. Schranz 236. Weiter: 11. Ernst 174 - 12. Barbara Bacher (AUT) 160