Kitzbühel lebt

Gute Nachrichten für die österreichischen Tennisfans: Das größte Sandplatz-Turnier im Lande ist für zwei weitere Jahre gesichert. Weil der Hauptsponsor des ATP-Turniers seinen Vertrag verlängert hat. Das Traditionsturnier geht daher vom 28. Juli bis 23. August als „bet-at-home“-Cup in seine dritte Auflage.



„Wir schätzen sehr, dass so viele Sponsoren, allen voran bet-at-home.com, an uns geglaubt und zu der Wiedergeburt dieses legendären Turniers einen Riesenbeitrag geleistet haben“, freute sich Herbert Günther, Präsident des Kitzbüheler Tennisclubs.



Auch Turnierdirektor Alexander Antonitsch war freilich hocherfreut. „Das war sehr wichtig für uns und eine Bestätigung unserer Arbeit. Jetzt können wir weiter hart daran arbeiten, Kitzbühel wieder zu einem Muss für jeden Tennisfan werden zu lassen“, erklärte der Kärntner Ex-Profi. Künftig soll auch Jürgen Melzer bewogen werden, einen Sprung vorbei zu schauen.



