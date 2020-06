Kitzbühel: Federer-Schreck schon ausgeschieden

In Kitzbühel begann am Samstag die Qualifikation, in der es eine kleine Überraschung gab. Der Niederösterreicher Michael Linzer schaltete dabei nach einem 6:3-6:4-Erfolg den Ukrainer Sergej Stachowksi aus, der in Wimbledon Roger Federer besiegt hatte. Danach musste Linzer aber gegen Melzer-Bruder Gerald mit Krämpfen aufgeben. Melzer jun. spielt nun gegen Martin Fischer um einen Platz im Hauptbewerb. Auch Dennis Novak steht in der 3. Qualifikationsrunde.

Im Hauptbewerb stehen fix Jürgen Melzer selbst und Dominic Thiem. Sollte der 19-Jährige den Russen Andrej Kusnetsow besiegen, kommt es im Achtelfinale zum Duell. Fix dabei ist auch der wieder fitte Andreas Haider-Maurer, auf den ein Qualifikant wartet.