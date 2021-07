Grünberg in Reha-Klinik verlegt

Die nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Tirolerin Kira Grünberg ist von der Universitätsklinik Innsbruck in die Reha-Klinik Bad Häring ( Tirol) verlegt worden, nachdem sich ihr allgemeiner gesundheitlicher Zustand in dieser Woche verbessert und stabilisiert hatte. Die Aufenthaltsdauer ist von Grünbergs Fortschritt abhängig, liegt aber in der Regel bei vier bis sechs Monaten.

Grünbergs Erinnerung an den Unfall

Grünberg wird mit einer geringen Anzahl von Therapieeinheiten beginnen und ihr Programm schrittweise steigern, da der Zeitpunkt ihrer Überstellung vom Spital in die Reha-Klinik nach Auskunft der Ärzte früh erfolgte. Aufgrund ihrer guten körperlichen Verfassung war eine rasche Verlegung jedoch vorteilhaft. Sie freue sich jeden Tag über die Briefe, SMS, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und lasse sich über jede einzelne Veranstaltung genau berichten, teilte Grünberg in einer Aussendung am Freitag mit.

Indes haben bei einem Benefizlauf im Olympiazentrum Innsbruck am Freitag Stars wie Elisabeth Görgl oder Gregor Schlierenzauer mitgeholfen, für Grünberg einen Betrag von 12.000 Euro zu sammeln. Unter dem Motto "Wir unterstützen Kira" absolvierten Profis, Nachwuchsathleten und Funktionäre der Tiroler Verbände 5074 Runden oder insgesamt 2.030 km.

Mit dabei waren neben 60 akkreditierten Athleten wie Görgl, Schlierenzauer, Janine Flock (Skeleton) und Andreas Linger (Rodeln) auch weitere 300 Sportler von diversen Tiroler Nachwuchs- und Spitzenmannschaften.