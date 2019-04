Kipchoge in Rekordzeit zum Sieg beim London-Marathon

Farah nur auf Platz fünf

Der Brite Mo Farah, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Kipchoge beim 39. London-Marathon zu schlagen, belegte am Sonntag nach 2:05:39 Stunden nur einen enttäuschenden fünften Platz - hinter den drei Äthiopiern Mosinet Geremew (Platz 2, 2:02:55), Mule Wasihun (Platz 3, 2:03:16) und Tola Shura Kitata (Platz 4, 2:05:01).

Bei den Frauen setzte sich am Sonntag die Kenianerin Brigid Kosgei in dem seit 1981 ausgetragenen Klassiker an der Themse durch. Die 25-Jährige absolvierte die Strecke in 2:18:20 Stunden. Auf den Plätzen dahinter landeten die kenianische Vorjahressiegerin Vivian Cheruiyot (2:20:14) und die Äthiopierin Roza Dereja (2:20:51). Im vergangenen Jahr hatte Kosgei den zweiten Platz belegt.