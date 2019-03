Kapfenberg zum dritten Mal in Folge Basketball-Cupsieger

Die Kapfenberg Bulls haben am Sonntag zum dritten Mal in Folge den österreichischen Basketball-Cup gewonnen. Der Titelverteidiger siegte im Finale in Gmunden gegen das Gastgeber-Team 80:70 (37:36), holte damit den Pokal zum insgesamt fünften Mal. Die Gmundner, mit sechs Titeln Rekord-Gewinner des Bewerbs, verpassten es auch im fünften Anlauf, daheim einen Cup-Coup zu landen.

Gmunden Swans - Kapfenberg Bulls 70:80 (36:37)

Beste Scorer: Friedrich 22, Brummitt und Murati 12 bzw. Wilson 19, Vujosevic 18, Ford 17