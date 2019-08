Kanu: Schwarz/Lehaci verpassen vorerst das Olympia-Ticket

Enttäuschung

Die Enttäuschung war auch bei Schwarz groß. "Wir haben bis zum letzten Paddelschlag gekämpft und alles gegeben, um heute schon alles klar zu machen. Es hat halt heute nicht gereicht, aber es gibt ja noch Hoffnung. Mit unserem Rennen bin grundsätzlich sehr zufrieden und außer, dass Ana die letzten drei Tage etwas gekränkelt hat, hat eigentlich alles super gepasst. Vielleicht rücken wir ja doch noch nach, sonst müssen wir uns für die kontinentale Qualifikation nächstes Jahr vorbereiten."

Im K1-Semifinale über 500 m kam Schwarz in ihrem Lauf auf Rang fünf, womit es für sie in diesem Bewerb am Sonntag (10.26 Uhr) im B-Finale weitergeht. Die Top Drei erreichten das A-Finale, worauf ihr 0,83 Sekunden fehlten. Ihr Rückstand im neunköpfigen Feld auf die serbische Laufsiegerin Milica Starovic betrug 1,70 Sekunden.

Manfred Pallinger belegte im Canadier-Einer in seinem 1.000-m-Semifinale Rang sechs, womit er am Sonntag (10.57 Uhr) im B-Finale antritt. Über 200 m reichte Pallinger Platz acht in seinem Semifinallauf nicht zum Weiterkommen, auf den Aufstieg ins B-Finale fehlten ihm 1,67 Sek. Er beendete die Konkurrenz auf Gesamtrang 22.

Para-Kanute Markus Mendy Swoboda wurde über 200 m Siebenter, Quotenplätze für die Paralympics 2020 gab es ebenfalls nur für die Top Sechs.