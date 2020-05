Schwarzer Freitag für Corinna Kuhnle

Corinna Kuhnle scheiterte bei der Wildwasser-WM der Slalom-Kanuten in Prag bereits in der Qualifikation. Die Doppelweltmeisterin im Kajak-Einer war im ersten Durchgang zwar am schnellsten, erhielt aber eine 50-Sekunden-Strafe für eine zu knappe unkorrekte Befahrung eines Tores aufgebrummt. Ein weiterer Torfehler in Lauf zwei beendete dann endgültig den Traum vom dritten WM-Titel.

Die Niederösterreicherin landete aufgrund der 50-Sekunden-Strafe nur auf dem 55. Endrang. Von Kuhnles Pech profitierte ihre Teamkollegin Viktoria Wolffhardt, die sich als 30. und damit Letzte noch für das Semifinale am Sonntag qualifizierte. Violetta Oblinger-Peters, Olympiadritte von Peking 2008, schaffte dagegen als Elfte souverän den Aufstieg. Schnellste der Qualifikation war die Britin Neave.