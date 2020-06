Das große Comeback des Fadi Merza

So wollte ich die Karriere nicht beenden“, erinnert sich Fadi Merza. „So wollte ich nach 20 Jahren und 160 Kämpfen nicht abtreten.“

Der Thaiboxer verlor im Mai 2013 gegen den Italiener Marco Calzetta seinen WM-Titel im Mittelgewicht(WKA-Version). „Unmittelbar nachdem das unfaire Urteil gesprochen wurde, wusste ich: ‚I will come back!‘.“

Er tut es. Und kämpft am Samstag im Club 34 in Wien-Favoriten (Einlass: 16 Uhr) gegen den Italiener André Goletti. „Ich bin mental und physisch so stark, dass ich den Kampf gewinnen werde.“ Wäre fein, denn dann würde es im Mai den Retourkampf gegen Calzetta geben.

Der Weg zurück war steinig. Zwei Wochen nach dem Titelverlust musste sich der heute 35-Jährige zum dritten Mal am Kreuzband operieren lassen. In Wien-Döbling hat man eine neue Methode ausprobiert, um Österreichs besten Thai-Boxer wieder hinzukriegen. „Ich bekam ein Spender-Kreuzband. Und nach drei Wochen konnte ich wieder voll laufen“, sagt Merza, der vor jedem Kampf in der Kirche ein Licht anzündet.

Er sah wieder Licht am Ende des Tunnels. Und er trainierte – mehr denn je. Gemeinsam mit seinem Coach Marco Fidanzia bereitete sich „Dr. Love“ im Iron-Fist-Club in Wien auf den Kampf vor – zwei Mal täglich wurde für das Comeback geschuftet. Um auch kampferprobt zu bleiben, ließ er sich von den Nachbarländern Sparringpartner zum Verprügeln schicken. „Am schlimmsten ist nicht der Kampf selbst, sondern unmittelbar das Gewicht (bis 72,5 Kg, Anm.) zu halten.“

Eine Vorgabe, die auch für Boxer, wie Österreichs Ass Marcos Nader, eine harte Aufgabe ist. „Er ist elf Jahre jünger, aber in meinem Alter ist dies schwieriger.“ Mit Nader verbindet Merza eine tiefe Freundschaft. „Wir arbeiten zwar in unterschiedlichen Bereichen, bauen uns aber gegenseitig mental auf.“

Am Samstag ist es so weit. Dann will er eine alte Boxerweisheit widerlegen, die besagt: „They’ll never come back.“