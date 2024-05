Leiche von britischem Kajakfahrer im Lago Maggiore gefunden

Ein bekannter britischer Extremkajakfahrer ist im Schweizer Kanton Tessin ums Leben gekommen. Die Leiche von Bren Orton (29) sei am Donnerstag im Lago Maggiore geborgen worden, berichtete die Polizei. Ein Segler hatte sie entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Orton war am 16. Mai auf dem Fluss Melezza verschwunden.

Orten hatte in sozialen Medien zehntausende Fans. Er zeigte sich dort in reißenden Flüssen und tosenden Wasserfällen. Auf Instagram folgten ihm über 57.000 Menschen, um Ortons spektakuläre Videos zu sehen. 2018 stürzte er sich über fast 40 Meter den Wasserfall Big Banana Falls in Mexiko hinab.