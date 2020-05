Jukic nicht mehr im Olympia-Förderkader

Der österreichische Förder-Kader für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro hat am Dienstag seine erste große Evaluierung erfahren. Am Tag nach einer stundenlangen Sitzung der Strategie-Kommission wurde die adaptierte Athleten-Liste am Mittwoch in Wien präsentiert. Im Medaillenkader gibt es je acht Auf- und Absteiger.

Schwimmer Dinko Jukic wurde nicht nur aus der höchsten Förderstufe gestrichen, der Olympia-Vierte über 200 m Delfin wurde vorläufig gänzlich aus der Unterstützung genommen. "Wie für jeden gilt auch für ihn: Wenn er die Leistungen erbringt und ihn der Verband für den Kader vorschlägt, dann gibt's einen Weg zurück", erklärte " Rio 2016"-Koordinator Peter Schröcksnadel und stellte auch klar, dass Jukic bisher 40.000 Euro persönliche Förderung erhalten habe.

Von bisherigen Medaillenkader-Athleten wurde auch der gebürtige deutsche Triathlet Thomas Springer aus der Förderung genommen. In den Kader Hope (Hoffnung) herabgestuft wurden die Peking-Olympia-Dritte Violetta Oblinger-Peters (Kanu, Wildwasser-Slalom), Hürdensprinterin Beate Schrott, die Schützinnen Stephanie Obermoser und Lisa Ungerank sowie Triathlet Luis Knabl. Beach-Volleyballerin Doris Schwaiger, die ihre Karriere beendet hat, wurde aus der Förderung genommen.

Barbara Hansel als ihre Nachfolgerin an der Seite von Stefanie Schwaiger wurde insofern Vertrauen geschenkt, als sie eine der acht Neu-Aufnahmen im Medaillenkader ist. Allerdings muss das Duo laut Informationen bei einer Pressekonferenz in Wien im Jahr 2015 gewisse Ergebnisse bringen, um in der Förderung zu bleiben. Gleiches gilt u.a. für den neu aufgenommenen, eingebürgerten Gewichtheber Sargis Martirosjan und Judoka Bernadette Graf.