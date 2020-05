Jukic: "Bin mir keiner Schuld bewusst"

Keine Sperre, keine Sorgen. "Das ist das Ergebnis, mit dem wir gerechnet und für das wir hart gearbeitet haben", sagte Jukic-Anwalt Ralf Mössler am Montag. Jukic selbst war ob des Urteils naturgemäß ebenso erleichtert: "Ich war und bin mir keiner Schuld bewusst. Es hat sich bestätigt, dass ich unschuldig bin", sagte der im kroatischen Dubrovnik geborene Wiener, obwohl ihm seitens der Rechtskommission zwei Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen attestiert wurden. Der Schwimmer kann sich damit wieder auf seine nächsten Aufgaben und Olympia 2012 in London vorbereiten.



Auch Jukic' Kraulstaffelkollegen hatten dem Urteil entgegengefiebert. Auch für sie stand die Olympia-Teilnahme auf dem Spiel. Bei einem Schuldspruch wäre das mit Jukic erreichte Staffel-Limit bei der WM in Schanghai im vergangenen Juli für die Spiele im kommenden Jahr hinfällig gewesen.