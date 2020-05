Starke Österreicher auf der Matte in Astana

Judoka Bernadette Graf gewann in Astana ihr viertes Turnier. Die Tirolerin setzte sich im Finale der Kategorie bis 70 Kilogramm gegen die Georgierin Esther Stam durch. Zuvor hatte sie bereits nach einem Auftakt-Freilos die Kasachin Dinara Kudarowa, die Britin Megan Fletcher sowie die Brasilianerin Nadia Merli besiegt gehabt.

Im Finale ließ Graf ihre Konkurrentin durch ihren starken linken Griff schlecht aussehen. Zwei daraus resultierende Shido-Bestrafungen genügten Graf, um den Titel zu fixieren. Die 22-jährige Heeressportlerin wird sich damit in der Weltrangliste in die Top Ten schieben.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Kathrin Unterwurzacher, die in der Klasse bis 63 kg mit Rang drei den Sprung aufs Podest schaffte. Die Nummer zwei des Turniers verlor im Halbfinale gegen die Schwedin Anna Bernholm, behielt im "kleinen Finale" aber gegen deren Landsfrau Mia Hermansson die Oberhand. Hermansson hatte in der Trostrunde die Wienerin Hilde Drexler besiegt, die am Ende Rang sieben belegte.

Am Freitag hatte bereits Sabrina Filzmoser (bis 57 kg) als Zweite einen Podestplatz geschafft. Am Sonntag ist Daniel Allerstorfer (bis 100 kg) im Einsatz.