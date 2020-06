Del Potro feiert gelungenes Comeback

Juan Martin del Potro gab am Dienstag beim ATP-Turnier in Sydney sein Tennis-Comeback und das durchaus erfolgreich. Zehneinhalb Monate nach seinem bisher letzten Match und einer folgenden Handgelenksoperation besiegte der 26-Jährige in Runde eins den Ukrainer Sergij Stachowskij 6:3,7:6(4). Für vergangene Woche in Melbourne hatte Del Potro noch wegen Handgelenksschmerzen abgesagt.

Der US-Open-Sieger 2009 hatte im Vorjahr in Sydney den Titel geholt, weshalb ihm dieser Event für den Comeback-Auftritt gut gepasst hat. „Dieses Turnier ist sehr speziell für mich“, sagte Del Potro. „Ich denke, ich habe angesichts der Pause gut gespielt. Nur an meinem Return und am Stellungsspiel muss ich noch arbeiten.“ Im Achtelfinale trifft er am Mittwoch auf den topgesetzten Italiener Fabio Fognini (Weltranglisten-18.). Del Potro ist nur noch Ranking-338., wobei 20 Argentinier vor ihm rangieren.