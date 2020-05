John Daly, Golf-Enfant-Terrible

2008 folgte ein trauriges Highlight im Leben Dalys: Ohnmächtig lag der stark übergewichtige Golfer vor einem Restaurant in North Carolina auf dem Trottoir, Passanten alarmierten die Polizei. Die Bilder des Enfant terrible im orangen Häfn-Outfit gingen um die Welt.



Wie oft Daly in seinem Leben Besserung gelobt hat? Oft, jedenfalls. So auch für das Event im Tullnerfeld, bei dem man dem begnadeten Spieler wahrscheinlich ein letztes Mal in Österreich auf die Schläger schauen kann.