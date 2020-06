Jetzt wartet ein spanischer Frühling

Hätte Österreich verloren, müsste man im September irgendwo auf der Welt in der Relegation spielen. Nach dem Sieg über Russland darf man aber schon planen. Von 6. bis 8. April, am Osterwochenende, dürfen die Österreicher in Spanien antreten.



Klingt hart, weil die Spanier Titelverteidiger sind. Klingt weniger hart, weil die Topstars Rafael Nadal und David Ferrer für heuer dem neuen Daviscup-Kapitän Alex Corretja absagten. Beim Sieg über Kasachstan gewannen Altstar Juan-Carlos Ferrero und Nicolas Almagro ihre Einzel. Gegen Almagro hat Melzer eine positive Bilanz (2:1), gegen Ferrero steht es 3:4. "Wir können auch dort gewinnen", sagt Österreichs Nummer eins.



Der neue Kapitän an Bord will von Chancenlosigkeit ebenso nichts hören. "Wir fahren nicht auf Urlaub nach Spanien", sagt Clemens Trimmel.