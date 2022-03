Jan Ullrich versteigert Tour-Rad für Ukraine-Hilfe

Für die Hilfe der Opfer der russischen Invasion in die Ukraine versteigert der ehemalige Radsportstar Jan Ullrich ein besonderes Rennrad. Deutschlands einziger Tour-de-France-Sieger gab am Freitag via Instagram bekannt, dass er eine Sonderanfertigung zur Frankreich-Rundfahrt 1998 zugunsten von "Ein Herz für Kinder" zur Verfügung stellt. Die Versteigerung läuft bis zum 6. April. Am Freitagnachmittag betrug das Höchstgebot 18.100 Euro.

"Der schreckliche Krieg in der Ukraine und das unfassbare Leid der Menschen, der Familien vor Ort erschreckt die ganze Welt. Alle sind geschockt und auch mein Herz blutet", sagte Ullrich.