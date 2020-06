Initiative für tägliches Turnen

Nach den medaillenlosen Olympischen Spielen in London ist in Österreich eine intensive Diskussion über die aktuellen Sport-Strukturen und ihre Förderung ausgebrochen. Vor allem die wenigen Turnstunden im Schulunterricht sind zum Streitpunkt geworden.

Die Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) will nun ein Zeichen setzen. Mit Unterstützung von 60 Fachverbänden, des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) und der drei Dachverbände soll eine österreichweite Unterschriftenaktion für die Einführung der "täglichen Turnstunde" in Kindergärten und Schulen initiiert werden – so lautet das Ergebnis des BSO-Arbeitskreises im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach.

"Die tägliche Turnstunde in Kindergärten und Schulen ist ein zentraler Schlüssel für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Das muss ein wesentliches Ziel von uns allen sein", stellt BSO-Präsident Peter Wittmann fest und bekommt dabei Rückendeckung von Peter Kleinmann. Der Präsident des österreichischen Volleyball-Verbandes sagt, dass man auch Botschafter aus allen Bereichen für die Aktionen benennen wird. Wer dabei sein wird, war zunächst aber noch offen.