Indonesien erwägt Bewerbung für Olympische Sommerspiele 2032

Indonesien will sich um die Austragung der Olympischen Spiele 2032 bewerben. Präsident Joko Widodo habe ein formales Schreiben an das Internationale Olympische Komitee ( IOC) geschickt, berichtet die Nachrichtenagentur Antara am Dienstag.

Das Land hatte 2018 die Asien-Spiele ausgerichtet. Austragungsorte waren Jakarta und Palembang. Das IOC wird 2023 über den Ausrichter der Spiele entscheiden.