In Großbritannien steigt Vorfreude auf Paralympics

Die Weltspiele der Behindertensportler werden am kommenden Mittwoch von Queen Elizabeth II. im Olympiastadion von London eröffnet.

In London sowie in den Hauptstädten Nordirlands und Schottlands, Belfast und Edinburgh, wurden große Feuerkessel mit dem paralympischen Feuer entzündet. Zuvor waren vier Flammen auf den jeweils höchsten Bergen der vier britischen Landesteile England, Schottland, Nordirland und Wales entfacht worden.

Am Tag der Eröffnungsfeier, dem 29. August, soll es einen 24-stündigen Fackellauf von Stoke Mandeville zum Olympiastadion im Londoner Stadtteil Stratford geben. Queen Elizabeth II. wird am Abend die Wettkämpfe eröffnen. Im britischen Stoke Mandeville fanden 1948 die ersten Behinderten-Weltspiele statt. Die Londoner Spiele sollen mit 2,5 Millionen Zuschauern die bestbesuchten Paralympics in der Geschichte werden. 2,3 Millionen Tickets sind bereits verkauft. Die Gastgeber erhoffen sich einen ähnlichen Medaillenregen wie bei den Olympischen Spielen, als das britische 29 Mal Gold holte.

Kurz vor dem Start der Wettkämpfe mit insgesamt 4200 Athletinnen und Athleten in 20 Sportarten hatte es Kritik am Ticketverkauf des Organisationskomitees LOCOG gegeben. Behindertenorganisationen hatten bemängelt, dass Rollstuhlfahrer ihre Plätze über eine teure Hotline buchen müssten, während Nicht-Behinderte preisgünstiger über das Internet kaufen könnten. Sportminister Jeremy Hunt wies die Vorwürfe zurück. Die Hotline sei lediglich eingerichtet worden, um behinderten Zuschauern zu ermöglichen, spezielle Wünsche und Anforderungen geltend machen zu können.