Ian Thorpe bangt um seinen linken Arm

Australiens Schwimm-Star Ian Thorpe wurde in ein Spital in seiner Heimat Sydney eingeliefert. Grund: Der 31-Jährige leidet nach einer Schulter-Operation an einer schweren bakteriellen Infektion, die laut seinem Manager James Erskine mit hoch dosierten Antibiotika behandelt werden muss. "Die Situation ist ernst, aber nicht lebensbedrohlich", sagte Erskine. Laut australischen Medien bestehe die Gefahr, dass Thorpe wegen der Infektion die Kontrolle über seinen linken Arm verlieren könnte. "Ich denke nicht, dass er wieder an Schwimmwettkämpfen wird teilnehmen können", bestätigt der Manager.

Für den fünffachen Olympiasieger, der 2012 bei seinem Comebackversuch baden ging, ist es bereits der zweite Spitalsaufenthalt in diesem Jahr. Erst im Februar hatte Ian Thorpe wegen einer akuten Depression behandelt werden müssen. Thorpe hatte wegen seiner Schulterverletzung zu einer Kombination aus Anti-Depressiva und anderen Medikamenten gegriffen. Danach begab er sich in eine Rehabilitationsklinik.