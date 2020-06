Ian Millar übertraf Hubert Raudaschl

Als Ian Millar am Samstag als 61. Starter im Sattel von Star Power das erste Hindernis übersprang, stellte er einen neuen Rekord auf: Der Kanadier ist der erste Sportler, der bei zehn Olympischen Spielen am Start war. Damit stellte der 65-Jährige auch den österreichischen Segler Hubert Raudaschl und den Schützen Afanasijs Kuzmins ( UdSSR/Let) in den Schatten. Beide waren neun Mal bei Sommerspielen dabei.



Als 25-Jähriger debütierte Millar in München, seither verpasste er nur die Boykott-Spiele 1980 in Moskau. Auf die erste Medaille musste der Senior allerdings bis 2008 warten: Im Teamwettbewerb gab es in Peking Silber. Warum der Rekord-Olympionike nicht ans Aufhören denkt? "Das kanadische Springreiter-Team erhält eine sehr, sehr kleine Rente, deshalb kann ich nicht aufhören", scherzte der ergraute Routinier.