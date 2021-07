Hypo peilt in Champions League erste Punkte an

Nach der erwarteten Auftaktniederlage auswärts gegen Gruppenfavorit Valcea möchte Hypo Niederösterreich am Samstag (20.25 Uhr/live ORF Sport plus) im Heimspiel der Handball-Champions League gegen Randers HK voll punkten.

Die Truppe von Trainer Andras Nemeth hat aus dem 25:30 gegen die rumänische Startruppe Valcea einiges an Selbstvertrauen geschöpft. "Wir möchten gegen Randers zu Hause gewinnen", gab Torfrau Barbara Arenhart, eine von acht Brasilianerinnen im Hypo-Team, deshalb als Devise aus.

Allerdings besiegte Randers am Montag Buxtehude klar mit 36:26 und reiste dadurch als Tabellenführer in die Südstadt an. In der vergangenen Saison war Hypo den Däninnen im Heimspiel 28:29 unterlegen. Auswärts verlor man klar mit 32:39, womit das vorzeitige Ausscheiden in der Gruppenphase nicht mehr zu verhindern war.