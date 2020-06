Hypo NÖ verabschiedet sich vom Samba

Alexandra do Nascimento wird Serienmeister Hypo NÖ im Sommer nach zehn Saisonen verlassen. Wie der achtfache Champions-League-Sieger bekannt gab, ist die Welthandballerin von 2012 aber nicht die Einzige aus dem achtköpfigen brasilianischen Kontingent, die dem Verein aus der Südstadt den Rücken kehren wird. Die Kooperation mit Brasiliens Verband wurde nämlich beendet, eine neue Philosophie soll nun greifen.

Während Nascimento so wie Tor- und Landsfrau Barbara Arenhart ab der kommenden Saison bei Baia Mare in Rumänien spielen wird, beendeten die Niederösterreicher die Kooperation mit dem Verband des Gastgeberlands von Olympia 2016 nach drei Jahren "in bestem Einvernehmen".

Künftig soll in der Südstadt wieder "verstärkt auf österreichische Spielerinnen gesetzt werden, die durch internationale Leistungsträgerinnen ergänzt und von einem neuen Trainer zu einer schlagkräftigen Mannschaft geformt werden", hieß es am Freitagabend in einer Aussendung der Niederösterreicherinnen.