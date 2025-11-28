Segelsport- und Olympialegende Hubert Raudaschl ist tot
Der österreichische Sport trauert um Hubert Raudaschl. Die Segelsport-Legende starb am 26. November im Alter von 83 Jahren.
Bereits mit 16 Jahren gewann der Salzburger seinen ersten österreichischen Meistertitel. Zwischen 1960 und 1996 startete er zehnmal bei Olympischen Spielen und gewann 1968 in Mexiko City sowie 1980 in Moskau – gemeinsam mit Karl Ferstl – jeweils Silber. Zudem wurde er zweimal Welt- und fünfmal Europameister.
"Verlieren mit Raudaschl eine herausragende Persönlichkeit"
Auch abseits des Wettkampfs setzte Raudaschl Maßstäbe. Seine Werkstatt in St. Wolfgang wurde zu einem Zentrum für Innovation im Segelsport. „Mit Hubert Raudaschl verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit unseres Sports”, sagt Dieter Schneider, Präsident des Österreichischen Segel-Verbands.
Er habe den österreichischen Segelsport geprägt wie kaum ein anderer. “Sein Name wird immer mit der Erfolgsgeschichte des österreichischen Segelns verbunden bleiben.“
