Segelsport- und Olympialegende Hubert Raudaschl ist tot

Der österreichische Sport trauert um Hubert Raudaschl. Die Segelsport-Legende starb am 26. November im Alter von 83 Jahren.

Bereits mit 16 Jahren gewann der Salzburger seinen ersten österreichischen Meistertitel. Zwischen 1960 und 1996 startete er zehnmal bei Olympischen Spielen und gewann 1968 in Mexiko City sowie 1980 in Moskau – gemeinsam mit Karl Ferstl – jeweils Silber. Zudem wurde er zweimal Welt- und fünfmal Europameister.