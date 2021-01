Holpriger Auftakt für Golfer Straka auf Hawaii

Sepp Straka ist beim PGA-Turnier in Honolulu auf dem geteilten 72. Rang holprig in das neue Golf-Jahr gestartet. Nach einer 69er-Runde sollte der Cut für den Austro-Amerikaner am Freitag aber machbar sein. Gemeinsam an der Spitze lagen nach der ersten Runde auf Hawaii die US-Amerikaner Peter Malnati und Jason Kokrak sowie der Chilene Joaquin Niemann mit je 62 Schlägen.

Andere Sorgen hat derweil Angel Cabrera. Der Argentinier ist in Rio de Janeiro wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet worden. Der 51-Jährige sei am Donnerstag im Stadtteil Leblon im Süden der brasilianischen Millionenmetropole gefasst worden, teilte die Bundespolizei mit. In seinem Heimatland liegt ein Haftbefehl gegen Cabrera vor, die Behörden ließen über Interpol weltweit nach ihm fahnden.

Zuletzt hatte sich Cabrera offenbar längere Zeit in den USA aufgehalten, allerdings lief sein Visum nun aus. Mehrere Ex-Partnerinnen des Masters-Sieger von 2009 werfen ihm vor, sie geschlagen und bedroht zu haben.