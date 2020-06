Österreich spielt um den Aufstieg in die A-Gruppe

Österreich präsentiert sich bei der Heim-Europameisterschaft im Wiener Hockeystadion stark. Am Donnerstag besiegten die Herren die Ukraine verdient und ungefährdet mit 3:1, die Tore erzielten Mathias Podpera und Robert Bele mit einem Doppelpack.

Damit kommt es heute, Samstag, zum Duell um den Aufstieg in die A-Gruppe. Österreich spielt um 17.30 Uhr gegen Frankreich. Im zweiten Halbfinale (15 Uhr) stehen einander Aserbaidschan und Russland gegenüber. Der Aufstieg unter die acht besten Teams Europas wäre für Österreich ein wichtiger Schritt in Richtung des großen Fernziels: Olympia 2016 in Rio de Janeiro.