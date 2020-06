HLA: Jonsson wird Spielertrainer West Wiens

Jonsson hat 43 Länderspiele für Island bestritten, war u.a. bei der EM 2008 im Nationalteam dabei, wurde 2004/05 Cupsieger in Island und schaffte jeweils mit TSV Hannover Burgdorf und ThSV Eisenach den Aufstieg in die erste deutsche Bundesliga. In der Saison 2012/13 wurde er zum Spieler des Jahres in der Zweiten Bundesliga gewählt.

„Wir hatten mit einigen Trainern gute Gespräche, haben uns nun aus tiefster Überzeugung für Hannes Jon Jonsson entschieden. Er passt sowohl von unserer Philosophie als auch vom Menschlichen sehr gut in die Westwien-Familie und bringt aus seiner langen Karriere große internationale Erfahrung als Spieler mit“, erklärte Club-Manager Konrad Wilczynski, warum die Entscheidung auf Jonsson fiel, der sich in Wien „hauptsachlich als Trainer und danach als Spieler“ sieht.

„Ich habe in meiner Karriere das Glück gehabt, bei vielen guten Trainern zu spielen“, sagte der künftige Westwien-Coach. „Ich hoffe, ich kann von jedem etwas mitnehmen und in Kombination mit meinen Ideen etwas erreichen. Ich glaube auch, dass ich der Mannschaft als Spieler helfen kann, und wenn nicht, dann bekomme ich einfach keine Spielminuten, so einfach ist das. Kurz gesagt: ich erwarte mir Erfolg!“