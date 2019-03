HLA: Ferlach sichert sich mit Sieg bei Fivers Viertelfinalplatz

Mit einem 33:29-(17:19)-Erfolg bei den Fivers Margareten hat sich der SC Ferlach am Samstag das letzte Viertelfinalticket der spusu-Handballliga gesichert. Der Sieg bei den so wie Schwaz bereits fix für die K.o.-Phase qualifizierten Wienern ging zulasten Leobens, das nun die Abstiegsspiele ("best of three") gegen den HC Linz bestreiten muss.

Die Steirer gewannen zwar zuhause gegen Schwaz 29:25 (15:15) und haben im Gegensatz zu Ferlach auch noch ein Spiel zu absolvieren. Der Drei-Punkte-Rückstand auf die Kärntner ist aber nicht mehr aufzuholen.