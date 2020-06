Historische Chance für Klosterneuburg

"Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen die nächste Partie gewinnen", weiß Gmunden-Coach Mathias Fischer. Verloren ist für den vierfachen Meister noch nichts: Erst im Vorjahr hatten die Swans selbst 2:1 geführt, ehe Oberwart die folgenden zwei Spiele für sich entschied.



Auf Gmundens Sharaud Curry wartet ein Spießrutenlauf. Nach einem ausschlussreifen Foul an Hamidovic war schon in der dritten Partie jede Aktion des Swans-Playmakers von gellenden Pfiffen begleitet.



Einen Negativ-Rekord vom Sonntag wollen die Swans vergessen machen: Mit nur 31,4 Prozent oder elf von 35 verwerteten Zweipunktern haben sie so schlecht wie nie zuvor in einer Finalserie getroffen.