Hingis, Scharapova, Gauff: Die Wunderkinder im Damentennis

„Ich bin ein großer Fan und freue mich so für sie. Ich liebe ihre Familie und könnte nicht stolzer auf sie sein“, sagt Serena Williams.

Die 37-Jährige lobt ihre US-Landsfrau Cori Gauff in den höchsten Tönen. Gauff ist die Sensation des Turniers in Wimbledon. Nicht nur, weil sie als Nummer 313 ins Turnier gestartet war, sondern viel mehr weil sie am 13. März erst 15 wurde. Und damit auch im Juniorenbewerb zu den Jüngsten zählen würde. Auf dem Weg ins Achtelfinale schlug sie übrigens auch Venus Williams, die bescheidene 24 Jahre älter ist. Nun darf Gauff am Super-Montag mit der Rumänin Simona Halep eine Dame fordern, die schon Nummer eins war.

Cori Gauff ist nicht das erste Wunderkind. Viele andere Mädchen brachten in blutjungen Jahren Höchstleistungen, für viele war der Rest der Karriere aber alles andere als ein Kinderspiel.

Jennifer Capriati

Ein Start in die Karriere wie aus dem Bilderbuch. Die Amerikanerin stand 1990 mit 13 Jahren in einem WTA-Finale. Mit 14 erreichte sie bei den French Open 1990 das Halbfinale und knackte einige Rekorde, unter anderem als jüngste Top-Ten-Spielerin aller Zeiten. Sie war noch ein paar tage jünger als Gauff, als sie 1990 ins Wimbledon-Halbfinale einzog. „Zu viel, zu früh“ hieß es immer wieder in Richtung Stefano Capriati, der die Karriere seiner Tochter generalstabsmäßig plante. Mit 16 Jahren siegte „ Jenny Baby“ bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Danach glänze aber nichts mehr wie Gold: