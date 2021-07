Weltrekordversuch für Grünberg und Sahinovic

Mit einem Weltrekordversuch will die Aktion "life goes on - die Gala mit Herz" ihre Unterstützung für zwei kürzlich schwer verunglückte österreichische Sportlerinnen zum Ausdruck bringen. Auf dem Wiener Rathausplatz soll am 7. Oktober (14.30 Uhr) das größte aus Menschen geformte Herz gebildet werden.

Die ehemalige Eisschnellläuferin Emese Dörfler-Antal und Ski-Freestyler Christian Rijavec wollen mit ihrer Aktion auf das tragische Schicksal von Kira Grünberg und Vanessa Sahinovic aufmerksam machen. Grünberg ist bei einem Stabhochsprung-Training unglücklich gestürzt, Sahinovic (Synchronschimmen) ist im Vorfeld der Europaspiele in Aserbaidschan von einem Bus angefahren worden. Beide jungen Frauen sind seither querschnittsgelähmt. Auch für Sahinovic ist mittlerweile ein Spendenkonto eingerichtet worden.