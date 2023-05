Hertha abgestiegen, Hoffenheim nach Sieg gegen Union gerettet

Sieger Freiburg

„Danke Nils. Niemand ist größer als der Verein – aber du warst verdammt nah dran“, stand auf einem Banner der Freiburger Fans in riesigen Lettern. Nils Petersen stand mit Tränen in den Augen auf dem Rasen, die Fans verneigten sich vor dem Torschützen in seinem letzten Heimspiel als Fußballprofi. Der 34-Jährige hielt am Freitag mit seinem Tor zum 2:0 gegen Wolfsburg den Traum der Freiburger vom erstmaligen Einzug in die Champions League am Leben. Auch der 32-jährige Jonathan Schmid wurde verabschiedet. Der Elsässer kam in den Nachwuchs von Freiburg und spielte dort mit Ausnahme zweier Abstecher nach Hoffenheim und Augsburg. Der Rechtsverteidiger mit der französischen Mutter und dem Vater aus Scheibbs (NÖ) war schon vor einem Jahrzehnt auf der Wunschliste des ÖFB gestanden – allein es wurde nie etwas aus einem Länderspiel.