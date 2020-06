Knappe Niederlage im letzten WM-Test

Nach einer Schweigeminute für die Opfer der Attentate vergangene Woche in Paris starteten die Franzosen zunächst stark. Beim Stand von 0:5 nahm ÖHB-Teamchef Patrekur Johannesson bereits das erste Time-out, danach gelang zwar der erste Treffer, doch die Franzosen blieben vorerst überlegen.

In der Folge steigerten sich die Gäste aber. Nach dem Seitenwechsel starteten die Österreicher stark, nach 34 Minuten gelang der Ausgleich zum 15:15.

Mit großem Kampfgeist wehrten sich die Gäste gegen die Niederlage und hielten das Match bis zum Schluss offen, auch wenn man ab Mitte der zweiten Hälfte wieder mit drei Toren in Rückstand geraten war.



„Die Spieler haben wirklich alle gekämpft, das hat mir imponiert. In der Anfangsphase waren wir ein wenig nervös, aber sie haben sich zurückgekämpft. Eventuell war der eine oder andere auch müde nach den vielen Trainingseinheiten, aber wir fahren zuversichtlich morgen nach Doha“, sagte Johannesson, der mit seinem Team am Dienstag direkt aus Paris nach Doha anreist.

Die Reise wurde vorverlegt, damit die ÖHB-Truppe bei der Eröffnungsfeier dabei sein kann.