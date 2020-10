Hermann Pernsteiner dreht auf: Platz zwei beim Giro d’Italia

Nach Patrick Konrad hat am Mittwoch auch Hermann Pernsteiner beim 103. Giro d’Italia aufgezeigt: Auf der 17. Etappe von Bassano del Grappa nach Madonna di Campiglio schaffte es der 30-Jährige aus Kirchschlag in der Buckligen Welt in eine große Ausreißergruppe, die teils mehr als acht Minuten Vorsprung auf die Favoriten hatte. Der Bahrain-McLaren-Profi lag zwischenzeitlich virtuell auf dem dritten Gesamtrang.

Am Ende wurde es Platz zwei hinter dem Australier Ben O’Connor (NTT), 31 Sekunden fehlten zum Sieg. Gesamtführender bleibt der Portugiese João Almeida (Deceuninck-Quick Step), Pernsteiner ist nun Elfter, Konrad (Bora-hansgrohe) Neunter.

Am Donnerstag folgt das Dach des Giro: Auf den 207 Kilometern von Pinzolo zu den Laghi di Cancano hoch über Bormio steht das 2.746 Meter hohe Stilfser Joch im Weg.