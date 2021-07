Tischtennis-Herren verhindern Abstieg

Österreichs Tischtennis-Herrenteam spielt wie das der Damen auch bei den Europameisterschaften 2014 in Portugal um die Medaillen mit. Stefan Fegerl, Chen Weixing und Robert Gardos steuerten am Sonntagabend bei den Kontinental-Titelkämpfen in Schwechat in dieser Reihenfolge je einen Punkt zum 3:1-Sieg gegen Polen bei, womit der Abstieg vermieden wurde. Um Platz neun geht es am Montag (13.00 Uhr) gegen Spanien.

Gegen die Polen standen die Österreicher vor einer speziellen Aufgabe. "Das war zwei Tage lang Stress", bezog sich ÖTTV-Chefcoach Jarek Kolodziejczyk auf die Pause nach dem 0:3 im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Deutschland. Für den Polen war es eine Zusatzbelastung, da es gegen seine Landsleute ging. "Das hat schon was in sich. Meine Burschen haben gesagt, dass ich auf jeden Fall in eines der Länder Einreiseverbot bekomme."

Das Nerven-Duell hatte für die Gastgeber denkbar schlecht angefangen. Gardos hatte am Freitag schon gegen den Deutschen Patrick Baum eine 2:3-Niederlage kassiert, und das nach 2:0-Führung. Nun ließ er gegen den Polen Wang Zeng Yi eine 2:1-Führung ungenutzt und setzte damit Fegerl in dessen Partie gegen Daniel Gorak ungewollt unter Druck. Fegerl spielte gegen den langjährigen Kolodziejczyk-Schützling aber auf, gewann 3:1.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung", bilanzierte der Niederösterreicher nach seiner Partie. "Ich wusste, dass ich das Match gewinnen muss. Sonst hätten wir gegen die Polen verloren." Fegerl begann vorsichtig, übernahm dann aber das Kommando. "Der Schlüssel zum Sieg war, dass ich sein Service besser angenommen habe als er meines." Danach überzeugte Chen mit einem souveränen 3:1-Erfolg gegen Pawel Fertikowski.