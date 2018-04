Hegyi holte bei Judo-EM in Tel Aviv Bronze

Die bisher letzten EM-Medaillen für Österreichs Herren hatten Ludwig Paischer (-60 kg) und Andreas Mitterfellner (-66 kg) 2010 in Wien mit Silber bzw. Bronze geholt. Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hatte am Freitag mit Bronze in der Kategorie bis 70 kg dafür gesorgt, dass es zum sechsten Mal bei Europameisterschaften in Folge zumindest eine Medaille für Rot-Weiß-Rot gab.