Harder Handballer feiern Titel-Hattrick und Premiere

Die Fivers stehen am Ende der Saison mit leeren Händen da, und auch in der Kasse der Wiener klafft nach dem Rückzug des Hauptsponsors ins zweite Glied ein sechsstelliges Loch. "Das ist natürlich sehr bitter. Wir hatten einen wirklich schlechten Start und haben danach nie den Ausgleich geschafft. Gratulation an die Harder, wir haben ihnen einen großen Kampf geliefert. Sie sind ein würdiger Meister", sagte Christoph Edelmüller, der die Entscheidung über seine weitere Karriere erst nach den nun folgenden Einsätzen für das österreichische Nationalteam treffen will. Am Montag wird in Slowenien getestet. Am 7. Juni steht in der Schultz-Halle die WM-Qualifikation gegen Norwegen auf dem Programm.

Fivers-Trainer Peter Eckl musste nach vielen Fouls seines Teams und einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Romas Kirveliavicius im Finish einräumen, dass Hard "über die ganze Saison die konstantere Mannschaft war und in Summe verdient Meister geworden ist. Wir haben heute im Angriff leider vier, fünf Freiwürfe vergeben. Natürlich sind wir enttäuscht – aber wir werden uns in der kommenden Saison wieder zurückkämpfen."