Hans Niessl: "Es muss eine Bewegungsoffensive geben"

Dramatische Situation

Die Situation in Österreich wäre ohnehin dramatisch. Vor allem die Schulschließungen bereiten dem 69-Jährigen Sorgen. „Tatsache ist, viele Kinder sind übergewichtig, der Lockdown ist falsch. Wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dann braucht man auch einen entsprechend höheren Stellenwert.“

Je mehr Sport, desto gesünder. „Die WHO hat sogar bestätigt, eine Stunde Bewegung für Kinder vorgesehen sein sollte, fast 80 Prozent haben diese Stunde nicht. Das Übergewicht bei den Schulkindern (30 Prozent waren schon vor dem Lockdown übergewichtig) ist besorgniserregend. „Wenn manche aufgrund der körperlichen Voraussetzungen nicht in der Lage sind, einen Beruf zu erlernen, müssen Alarmglocken schrillen.“ Gerade in Hinblick auf Covid-19 wäre jetzt ein gutes Immunsystem wichtig.

Beispiel Skandinavien

Für Niessl hat der Sport in Österreich generell einen zu geringen Stellenwert. Lösungen? „Wie in Skandinavien sollte ein gewisser Beitrag aus dem Gesundheitsbereich dem Sport gegeben werden, das würde allen, vom Kind bis zum Pensionisten etwas bringen.“ Aber vor allem solle der Sport als Gesundheitsfaktor generell mehr in der Politik verankert sein.