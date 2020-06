Hannes Reichelt: Der nette Weltmeister von nebenan

Einige Male muss Hannes Reichelt die Augen zusammenkneifen. Vielleicht, um ganz sicher zu gehen, dass er die Ereignisse der vergangenen Stunden nicht geträumt hatte. Vielleicht auch, um noch einmal in sich zu gehen, bevor er den versammelten Journalisten erzählt, wie es ihm so geht. Ihm, dem neuen Weltmeister im Super-G. Dem mit 34 Jahren und 215 Tagen ältesten Ski-Champion der Geschichte.

"Echt, ist das so?", fragt er und grinst. "Danke für das Kompliment. Es ist immer schön, eine Rekordmarke zu brechen." Der Salzburger, der bereits im Dezember im Weltcup auf der Birds of Prey der Schnellste gewesen war, setzte sich auch am Donnerstag im ersten WM-Bewerb der Herren in Beaver Creek durch. Knapp vor dem Kanadier Dustin Cook und dem Franzosen Adrien Théaux. "Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber auf dieser Strecke fällt es mir leicht, schnell zu sein", sagt der Weltmeister. Weniger der amerikanische Schnee, sondern das anspruchsvolle Gelände sei es, das ihm entgegenkomme. "Hier muss man nicht perfekt sein. Man muss nur einen Fehler weniger machen als die anderen", sagt Reichelt und sieht plötzlich nachdenklich aus. Fast ein wenig zu ernst für einen, der soeben Weltmeister geworden ist.

"Man träumt von so einer Goldmedaille", erzählt er und erinnert sich zurück an den Zeitpunkt, als der Traum begann. "Ich weiß noch, wie ich bei der WM in Saalbach den Rudi Nierlich gewinnen gesehen hab’. Da habe ich mir gedacht: Wow, das ist ein Held." 24 Jahre und zwölf Ski-Weltmeisterschaften später ist er es selbst, der als Held der Nation gefeiert wird. Nicht zum ersten Mal – denn als Sieger des Hahnenkamm-Rennens vor einem Jahr stieg der besonnene Typ mit den Lachfalten in den Kreis der ganz Großen im Ski-Zirkus auf.