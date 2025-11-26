Handball-WM: ÖHB-Frauen wollen „Kriegermentalität“ zeigen

Ohne seine Top-Torjägerinnen startet Österreichs Frauen-Handball-Team am Freitag in die WM in Deutschland und den Niederlanden. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der Rückraum-Asse Johanna Reichert (147 Tore) und Katarina Pandza (240) scheint es an Wurfkraft zu mangeln.

„Natürlich war das für die Mannschaft ein Schock, aber wir stehen vor einer WM und müssen Leistung bringen“, stellte die 56-jährige Niederländerin Monique Tijsterman klar. Am Ziel, die Hauptrunde zu erreichen, hält sie fest: „An unserem Ziel hat sich nichts verändert. Es ist eine Chance für die Spielerinnen, daran zu wachsen und neue Rollen im Nationalteam einzunehmen.“

Die 32 Nationen starten in acht Vorrundengruppen zu je vier Mannschaften. Für die drei besten Teams einer Vorrundengruppe geht es in der Hauptrunde weiter. Als Favoritinnen auf den Titel gelten die Olympiasiegerinnen aus Norwegen.

In die Rolle von Katarina Pandza soll nun deren Schwester Ana schlüpfen, mit Koprivnica spielt sie aktuell in der Champions League.