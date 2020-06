Knappes Achtelfinal-Aus gegen Katar

Patrekur Johannesson (österreichischer Teamchef): „Wir haben alles gemacht, was wir konnten. Eigentlich war es ein gutes Spiel, aber wir haben einige freie Chancen ausgelassen. Jeder Spieler war an seiner Grenze. Ich habe die Schiedsrichter das ganze Spiel in Ruhe gelassen. Zu ihrer Leistung will ich keinen Kommentar abgeben. In einem so knappen Spiel, da müssen wir die Bälle reinmachen. Ich bin stolz, das ist eine Riesensache für Österreich. Klar bin ich enttäuscht, aber morgen oder übermorgen werden wir weiterarbeiten.“



Viktor Szilagyi (Teamkapitän): „Natürlich ist die Enttäuschung riesengroß. Ich kann das nicht in Worte fassen. Wir haben sehr, sehr viel investiert. Nicht erst heute, sondern seit dem 2. Jänner, seit wir zusammen sind. Das Spiel lief auch in die Richtung, wie wir uns das erhofft haben, nur das Ende nicht. Es ist jetzt kein guter Moment, über meine Zukunft im Nationalteam zu sprechen. Ich werde das alles in Ruhe Revue passieren lassen.“



Thomas Bauer (Torhüter): „Vielleicht können wir in zwei, drei Tagen realisieren, was wir hier geschafft haben. Im Moment überwiegt aber ganz klar die Enttäuschung. Wir hätten unter die besten acht kommen können und müssen, weil wir die bessere Mannschaft waren. Es war alles angerichtet, den Gastgeber rauszuhauen. Die letzten fünf Minuten, die kann ich mir auf Video, glaube ich, nicht anschauen. Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, dass er bis zur 55. Minute der beste Schiedsrichter des Turniers war. Den Rest kann man sich denken.“