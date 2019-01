Handball-WM: Klare Niederlage für Österreich gegen Dänemark

Österreichs Herren haben bei der Handball-WM gegen Olympiasieger Dänemark klar verloren. Die ÖHB-Auswahl unterlag dem Co-Gastgeber und Titelmitfavoriten am Dienstag in Herning nach starkem Beginn 17:28 (8:11). Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag trifft die Mannschaft von Teamchef Patrekur Johannesson auf Tunesien.

Bei einem erwartungsgemäßen Erfolg von Chile gegen Saudi-Arabien davor würde Österreich nur ein Sieg mit mindestens elf Toren Differenz den Aufstieg in die Hauptrunde bringen. Setzen sich aber die Saudis durch, würde dem ÖHB-Team auch schon ein einfacher Sieg genügen.