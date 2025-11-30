Österreichs Handball-Frauen schafften den Aufstieg in die Hauptrunde
Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen gewann am Sonntag in Rotterdam auch das zweite WM-Vorrundenspiel. Nach dem 29:20 gegen Ägypten folgte ein 27:23 (12:12) gegen Argentinien. Damit steht die ÖHB-Auswahl fix in der Hauptrunde und nimmt zumindest zwei Punkte mit. Am Dienstag trifft sie in Rotterdam auf Co-Gastgeber Niederlande.
Die ersatzgeschwächten Österreicherinnen überzeugten am Sonntag erneut mit starker kämpferischer Leistung. Torfrau Lena Ivancok glänzte mit zahlreichen Paraden und 30 Prozent abgewehrten Würfen. Ihre Schwester und Kapitänin Ines Ivancok-Soltic wurde mit acht Treffern zur Spielerin des Spiels.
Gleiche Startformation wie gegen Ägypten
Teamchefin Monique Tijsterman vertraute der Startformation vom Ägypten-Spiel. Nach frühem 3:3 geriet das Team in eine Sieben-Minuten-Torflaute, drehte aber mit einem 5:0-Lauf auf 8:7. Zur Pause stand es 12:12, nachdem Ivancok-Soltic per Siebenmeter traf und ein argentinisches Tor wegen Zeitablaufs nicht zählte.
Nach dem Wiederbeginn setzte sich Österreich auf 16:13 ab und ließ die Gegnerinnen nicht mehr herankommen. Obwohl die Südamerikanerinnen über mehr Routine verfügen, brachte die junge rot-weiß-rote Abordnung mit der weiter starken Ivancok im Rücken einen sicheren Vorsprung über die Distanz. In die Karten spielte dabei auch der Ausschluss von Argentiniens Topscorerin Elke Josselinne Karsten in der 47. Minute.
