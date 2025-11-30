Österreichs Handball-Frauen schafften den Aufstieg in die Hauptrunde

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen gewann am Sonntag in Rotterdam auch das zweite WM-Vorrundenspiel. Nach dem 29:20 gegen Ägypten folgte ein 27:23 (12:12) gegen Argentinien. Damit steht die ÖHB-Auswahl fix in der Hauptrunde und nimmt zumindest zwei Punkte mit. Am Dienstag trifft sie in Rotterdam auf Co-Gastgeber Niederlande.

Die ersatzgeschwächten Österreicherinnen überzeugten am Sonntag erneut mit starker kämpferischer Leistung. Torfrau Lena Ivancok glänzte mit zahlreichen Paraden und 30 Prozent abgewehrten Würfen. Ihre Schwester und Kapitänin Ines Ivancok-Soltic wurde mit acht Treffern zur Spielerin des Spiels.