Handball: Westwien steht im European-Cup-Achtelfinale

Handball-Klub Westwien hat am Sonntag das Achtelfinale des European Cups erreicht. Nach dem 28:24 vom Vortag gewannen die Wiener am Sonntag im Rückspiel gegen den luxemburgischen Vertreter HC Berchem erneut in der Südstadt 32:28 (18:16). Die Auslosung für die für Februar angesetzte Runde der letzten 16 erfolgt am Dienstag.

"Ich bin unglaublich glücklich und stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Unser schnelles Spiel hat heute sehr gut funktioniert und war sicher ausschlaggebend für den Aufstieg. Jetzt auch international weiter zu spielen, bedeutet für diese junge Mannschaft sehr viel und wird uns ganz sicher weiterbringen", sagte Westwien-Coach Michael Draca nach dem Erfolg.