Hypo NÖ nach Debakel im Cupsieger-Cup out

Titelverteidiger Hypo Niederösterreich ist am Sonntag im Viertelfinale des Cups der Cupsieger der Handball-Frauen ausgeschieden. Österreichs Serienmeister unterlag Byaasen Trondheim im Rückspiel in Stjördal in Norwegen überraschend klar mit 23:37 (14:17). Das Hinspiel in Trondheim hatten die Niederösterreicherinnen am Vortag noch mit 30:29 gewonnen.

Hypo hatte wegen Terminproblemen auf das Heimrecht verzichtet, zumal die brasilianischen Legionärinnen kommende Woche beim eigentlichen Rückspieltermin bereits bei den Südamerika-Spielen in Chile weilen. Dennoch waren die Niederösterreicherinnen sehr zuversichtlich nach Norwegen gereist. Dort setzte es gegen den sechsten der norwegischen Liga aber ein Debakel.

Bis zur Pause hatten die Hypo-Damen das Spiel vor 1.200 Zuschauern noch offen gehalten, danach riss aber völlig der Faden. Die Brasilianerinnen Franca da Silva und Alexandra do Nascimento waren mit jeweils fünf Toren beste Hypo-Werferinnen. Ana Paula Rodrigues und Gorica Acimovic kamen auf jeweils drei Treffer.

Nach dem Aus in der Gruppenphase der Champions League hatte Hypo international im Achtelfinale des Cup der Cupsieger weitergespielt. Im Vorjahr war den Südstädterinnen in diesem Bewerb ihr erster Europacup-Sieg seit dem Jahr 2000 gelungen.