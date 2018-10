Handball-Teamkader für Euro Cup mit zwei Neulingen

Gerald Zeiner und Lukas Herburger fallen für den Euro-Cup-Auftakt bei Österreichs Handball-Nationalteam wegen einer Schambeinblessur bzw. einem Mittelfußknochenbruch aus.

Debütanten im ÖHB-Kader von Patrekur Johannesson sind Torhüter Thomas Eichberger ( Graz) und Rückraumspieler Sebastian Spendier ( Schwaz). Am 24. Oktober geht es in Trondheim gegen Norwegen, am 28. Oktober in Graz gegen Schweden.

"Wir haben mehr Konkurrenz im Nationalteam", erklärte Teamchef Johannesson zufrieden und fügte hinzu: "Das ist gut für mich, macht die Arbeit aber auch schwieriger. Doch das ist natürlich das Ziel, dass man mehr Alternativen hat."