Handball: Prüfung nach der Auftakt-Gala

Ein wenig Sorge hatte man schon gehabt, als Fan der Fivers. Selten zuvor war in der österreichischen Handball-Liga so viel Bewegung am Transfermarkt wie in diesem Sommer. Bregenz, West Wien, Krems – alle schlugen sie zu. Nur die Margaretner wurden nicht aktiv.

Als einzige der zehn HLA-Mannschaften vermeldete der Cupsieger keinen Neuzugang. So manch einer vermutete da gleich den Fall ins Mittelmaß der Liga.

Die Kritiker sind nach der Auftaktrunde einmal verstummt. Mit einer souveränen Vorstellung dominierten die Fivers am Samstag das Heimspiel gegen Schwaz. 41:29 hieß es nach sechzig Minuten, die erste Tabellenführung war der Lohn für die Galavorstellung, bei der Coach Peter Eckl dem gesamten Kader Spielzeit geben konnte.

Lob gab es deshalb auch vom Gegner: "Das ist eine eingespielte Truppe. Sie tauschen nach sieben, acht Minuten und spielen danach dennoch auf dem gleichen Niveau weiter", sagte Dusan Beocanin.

Die erste echte Prüfung wartet auf die Fivers aber bereits am Dienstag: Der Cupsieger reist zum Meister nach Hard. Die Vorarlberger setzen ebenfalls großteils auf ihre Mannschaft aus dem Meisterjahr. Zum Auftakt wurden sie mit Müh’ und Not ihrer Favoritenrolle gerecht. In Bärnbach/Köflach setzten sich die Harder denkbar knapp mit 25:24 durch. "Mit der Leistung bin ich nicht zufrieden. Nicht die bessere Mannschaft hat gewonnen, sondern die glücklichere", sagt Coach Markus Burger.