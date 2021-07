ÖHB-Team Letzter beim Yellow-Cup

Österreichs verjüngtes und neu formiertes Herren-Team verlor zum Abschluss des Yellow-Cups in Winterthur gegen Katar 28:32 (13:16). Dabei kamen die Österreicher gut aus den Startblöcken und gingen gleich in Führung. Mit Fortdauer des Spiels gab es aber einerseits einige fragwürdige Entscheidungen der Schweizer Schiedsrichter, andererseits ließen die Österreicher in der Offensive gute Möglichkeiten ungenützt. Kein Wunder, dass man zur Pause 13:16 im Rückstand lag.

Das Bild änderte sich auch nach der Pause nicht wesentlich. Das Tor von Katar war weiter wie vernagelt für den österreichischen Angriff, die arabischen WM-2015-Ausrichter zogen weiter davon und brachten am Ende ein 32:28 über die Zeit.